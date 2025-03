Calabria, pubblicità pazzesca da Ryanair: “straordinaria gemma d’Italia” | FOTO

StrettoWeb

L’accordo fra Ryanair e la Regione Calabria non ha soltanto migliorato i collegamenti verso la Regione, alimentando enormemente i numeri degli aeroporti, grazie alle implementazioni di nuove rotte, e il flusso di turismo sul territorio, ma ha anche contribuito fattivamente alla promozione turistica delle città calabresi in ambito nazionale e internazionale. In passato abbiamo già posto l’attenzione sulla newsletter che Ryanair aveva dedicato alla Calabria durante il periodo invernale.

Attenzione che si è ripetuta anche in primavera. L’ultima newsletter di Ryanair torna a parlare della Calabria definendola “la straordinaria gemma dell’Italia”. Fra le varie sezioni presenti viene esaltato il gusto del bergamotto definito “prelibatezza locale”. Viene dato spazio “alle rovine calabre” con il sito archeologico nazionale di Scolacium. Presente, per i più intraprendenti, anche un itinerario in canoa “lungo il fiume Furria, esperienza affascinante nel Parco Nazionale dell’Aspromonte”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.