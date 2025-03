La Calabria protagonista al Salone internazionale sugli oli di oliva

StrettoWeb

Tutto pronto a Verona per l’appuntamento annuale che riunisce produttori, esperti, buyer e innovatori da tutto il mondo per esplorare il futuro degli oli vegetali. La nuova edizione di una fiera storica, SOL, si evolve per diventare il punto di riferimento internazionale. Da domenica 2 marzo a martedì 4 marzo la Calabria sarà ancora una volta protagonista attraverso il Consorzio Olio di Calabria Igp che ha organizzato momenti formativi, talk ed appuntamenti imperdibili.

“Un’esperienza unica e immersiva che pone al centro l’olio d’oliva, la sostenibilità e l’eccellenza del prodotto”, l’annuncio del presidente del Consorzio Massimino Magliocchi. “Parte Sol2Expo, il Salone Internazionale sugli oli di oliva: il nostro Consorzio è pronto per le nuove sfide con focus su innovazione, prodotto, formazione e turismo legato all’olio”, ha ribadito Magliocchi.

Il primo, importante, appuntamento è domenica, ore 12,30, al padiglione 2 / Stand E3-E4 della regione Calabria per un convegno, il cui titolo è “un tuffo nell’oro” sul rapporto tra sport, alimentazione e benessere. Introduce Giuseppe Perri, Direttore Consorzio Olio di Calabria lGP. Intervengono Flavio Talarico, Consigliere di Amministrazione Elaioteca Regionale, Tiziana Stallone, Biologa nutrizionista, Docente Università e Presidente Enpab,

Giovanni Tocci, Olimpionico di tuffi e testimonial Olio di Calabria IGP, Massimino Magliocchi, Presidente Consorzio Olio di Calabria IGP, Fulvia Caligiuri, Direttore Generale ARSAC, Giuseppe liritano, Direttore Generale Dipartimento Agricoltura Regione Calabria e Gianluca Gallo, Assessore Agricoltura Regione Calabria.

Lunedì 3 marzo, poi, spazio al convegno “Un’etichetta unica e inimitabile” incentrato sul nuovo collarino anti contraffazione, realizzato in collaborazione con I’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Introduce Giuseppe Perri, Direttore Consorzio Olio di Calabria IGP. Intervengono Massimino Magliocchi, Presidente Consorzio Olio di Calabria IGP, Annalisa Griffo, Responsabile Market Unit Agrifood IPZS, Fulvia Caligiuri, Direttore Generale ARSAC e Gianluca Gallo, Assessore Agricoltura Regione Calabria. Iniziativa finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1. – CUP J88H24001270003

