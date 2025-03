Calabria protagonista a “Olio Capitale”, tra le più grandi fiere del settore | INFO

StrettoWeb

Una Calabria sempre più protagonista nella produzione dell’olio extravergine d’oliva sarà in vetrina a “Olio Capitale”, tra le più prestigiose e importanti fiere di settore, che si svolgerà a Trieste dal 14 al 16 marzo presso il Generali Convention Center, nel Porto Vecchio. Un appuntamento al quale la nostra terra, culla della Dieta Mediterranea, si prepara forte dei suoi numeri, che ne fanno una delle principali regioni d’Italia, seconda solo alla Puglia: circa 185.000 ettari di superficie ulivetata, quasi un terzo dei quali riservata alle coltivazioni bio, ed una produzione media annua di 35.000 tonnellate di olio, con oltre 800 frantoi attivi.

In particolare, nei padiglioni della Fiera triestina, nell’ambito della trasferta curata da Arsac e dipartimento Agricoltura, sarà presente una collettiva di aziende e consorzi di produttori calabresi di olio biologico e Igp, con i loro oli extravergini di rinomata qualità e indiscutibile valore nutraceutico, pronti a sostenere una fitta serie di degustazioni, incontri e lezioni.

“La Calabria – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – ha una vocazione millenaria di produzione di olio extra vergine di oliva di qualità che stiamo valorizzando con un’azione mirata e concreta non solo di promozione, ma soprattutto di programmazione, attraverso il lavoro portato avanti dalla Giunta regionale guidata dal Presidente Occhiuto”.

Aggiunge l’assessore Gallo: “Il nuovo Piano olivicolo, da poco approvato, va in questa direzione, ovvero rafforzare il nostro ruolo a livello nazionale e internazionale, offrendo nuove opportunità di crescita economica e occupazionale. Siamo impegnati, al fianco delle aziende e delle associazioni di categoria, a far crescere sempre di più la quantità di olio venduto imbottigliato e con etichetta, ma anche per consolidare il brand Calabria, unico passo in avanti che può portare il giusto riconoscimento ad un settore strategico per l’economia e l’identità della nostra regione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.