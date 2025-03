Calabria, prorogati i termini del bando sui voucher sportivi

StrettoWeb

La Regione Calabria ha scelto di prorogare fino al 31 marzo i termini, in scadenza oggi, per accedere al progetto “La Calabria per i Giovani: azione voucher sportivi 2025”. Sino alla fine del mese, quindi, attraverso il sito bandi.sportesalute.eu i giovani calabresi dai 14 ai 24 anni potranno continuare a candidarsi a ricevere il voucher, mentre le Asd e Ssd di tutta la Calabria potranno proseguire ad aderire all’avviso facendosi così trovare pronti all’arrivo dei ragazzi.

Inoltre, per agevolare ancora di più la partecipazione sarà possibile accedere alla piattaforma delle candidature anche attraverso le credenziali CIE e non solo tramite SPID.

