Calabria, Pietro Raso nominato vicecommissario regionale Lega

Il Consigliere Regionale Pietro Raso, è stato nominato vicecommissario Regionale della Lega. La dichiarazione dopo l’investitura: “sono onorato di essere stato nominato vicecommissario regionale della Lega. Questo incarico mi riempie di orgoglio e conferma che l’impegno e la determinazione portano sempre a qualcosa di positivo. – ha dichiarato Raso – Sono sicuro che la collaborazione con tutti gli eletti in parlamento del partito in Calabria, con i colleghi del Consiglio regionale e con tutti i militanti pronti a lavorare con entusiasmo per il bene del territorio, porterà benefici in termini di crescita economica e sociale per la nostra Regione.

Ringrazio il Commissario regionale Filippo Mancuso per la nomina e la fiducia riposta in me“, ha concluso il neo vicecommissario Raso.

