Calabria, Mancuso soddisfatto “per l’approvazione delle integrazioni alla legge sugli usi civici”

“Esprimo apprezzamento per l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della proposta di legge, siglata da me e dalla consigliera Katya Gentile, che apporta integrazioni alla legge regionale del 21 agosto n 18 del 2007 sugli usi civici”. Così il presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso.

“Si tratta di integrazioni normative alla legge del 2007 che intervengono su una materia di fondamentale importanza per il nostro territorio. Integrazioni che mirano a snellire l’iter amministrativo che disciplina la materia degli usi civici in Calabria e che rappresentano la risposta condivisa alle necessità di individuare una soluzione alle problematiche segnalate dai Comuni e dai soggetti privati. In sostanza: si aiuteranno gli Enti locali a sbloccare le tante procedure pendenti sugli usi civici e, al contempo, le nuove norme sono propedeutiche ad avviare le ulteriori attività in materia edilizia di competenza comunale”, aggiunge.

