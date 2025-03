Calabria, incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Gizzeria: vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

StrettoWeb

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale, distaccamento di Lamezia Terme e distaccamento volontario vigili del fuoco di Martirano Lombardo sono impegnate in loc. Mortilla nel comune di Gizzeria per un incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi nel piazzale esterno di una ditta operante nel settore dello smaltimento di rifiuti solidi urbani (plastica). Al momento oltre 20 unità Vigilfuoco con 7 automezzi stanno operando per circoscrivere ed estinguere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle strutture. Non si registrano danni a persone.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto funzionario tecnico di soccorso per coordinare le operazioni di spegnimento ed ulteriore Autobotte da 25000 litri per rifornimento idrico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.