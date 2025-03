Calabria, Falsetta: “università vere barriere antimafia”

StrettoWeb

“Il 20 e il 21 marzo, “Giornata nazionale delle Università” e “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. Atenei e lotta alla mafia, un susseguirsi di cultura e legalità, che ben può essere visto come un indicatore delle aspettative che la società nutre nei confronti delle università per trovare una più cosciente posizione nel campo dell’azione antimafia, in quanto consapevole che lì, negli atenei, è nascosto un patrimonio di conoscenza degli strumenti da adottare nel contrasto alle mafie”.

E’ quanto afferma in una nota Filomena Falsetta, Gran Priore del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria. “Fondamentali sono infatti le modalità di interazione che le università intrattengono con la sfera locale e nazionale nonché la loro capacità di insistere sulla dinamicità del contesto territoriale e culturale attraverso un dialogo intenso e percorsi di formazione permanente di concerto con le pubbliche amministrazioni, le forze dell’ordine o altri organismi preposti. Ciò può diventare la vera “barriera” contro i condizionamenti della criminalità, conclude“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.