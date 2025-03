Calabria, Emira Ciodaro aderisce alla Lega

StrettoWeb

“La Lega accoglie con entusiasmo la Dott.ssa Emira Ciodaro, professionista stimata e figura di grande esperienza nel campo sanitario e amministrativo. La sua adesione rappresenta un valore aggiunto per il nostro partito e per il progetto politico che stiamo portando avanti nella città di Paola e in tutta la Calabria”. L’ingresso della Dott.ssa Ciodaro è il frutto di un rapporto di stima e amicizia con l’On. Simona Loizzo, e del lavoro sinergico con il neo Commissario Provinciale della Lega di Cosenza, Katya Gentile, che hanno sempre creduto nelle sue capacità e nel suo impegno per il territorio. Il suo contributo sarà fondamentale per rafforzare le politiche sanitarie e sociali della Lega in Calabria.

L’adesione della Dott.ssa Ciodaro è accolta con grande soddisfazione anche dalla leadership nazionale del partito: il Segretario Federale Matteo Salvini e il Vice Segretario Federale Claudio Durigon esprimono il loro plauso per questo importante ingresso, riconoscendo il valore della sua esperienza e il suo impegno a servizio della comunità.“Da parte nostra, le rivolgiamo il più caloroso benvenuto, certe che insieme potremo lavorare per il bene della nostra regione e dei cittadini calabresi” – dichiarano la deputata Simona Loizzo e la consigliera regionale Katya Gentile.

