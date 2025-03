Calabria d’Autore, il 16 marzo l’incontro sul libro “Portami al mare”

StrettoWeb

Dieci storie vere. Dieci frammenti di vita che raccontano la forza di chi lotta per i propri diritti e la determinazione di chi non si arrende. In una Calabria sospesa tra bellezza e difficoltà, l’autore, Domenico Latino, giornalista e portavoce del Garante regionale della Salute, ci guida attraverso un percorso fatto di sofferenze, speranze e risultati raggiunti grazie all’impegno dello stesso Garante, Anna Maria Stanganelli, protagonista di un approccio costruttivo nel risolvere casi complessi.

Ogni capitolo di questo libro è un viaggio nel cuore di un sistema sanitario vulnerabile, tra sfide apparentemente insormontabili e conquiste che ridanno dignità e fiducia a chi ne ha più bisogno. In due anni di mandato, la Garante affronta storie che sembrano senza via d’uscita. Dai bambini come Mariano, affetto da una rara malattia che limita la sua libertà di muoversi; Gabriele, un’anima fragile alla ricerca di un luogo dove essere accolto; Manuel, che, in lista d’attesa per un intervento alle tonsille, riesce a operarsi nella sua regione, senza dover affrontare lunghi viaggi, alle storie di adulti come il signor Giuseppe, prigioniero in casa senza una carrozzina adeguata o Placido, paziente oncologico in attesa di una terapia salvavita, passando per le battaglie contro l’inquinamento dei comitati di quartiere.

Altre storie portano il lettore nelle vite di Sara, che lotta per beni essenziali; Francesco, giovane avvocato che nutre il sogno della paternità; Luigi, portatore delle istanze dei pazienti colpiti da fibrosi polmonare idiopatica. Infine, c’è Luca, nato con una malattia degenerativa che si batte con forza per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, dimostrando che la voce di uno può accendere la speranza per molti.

Con empatia e concretezza, Anna Maria Stanganelli lavora fianco a fianco ad autorità sanitarie, medici, associazioni e cittadini, spesso con il supporto dei giornalisti locali, vere e proprie sentinelle del territorio, ottenendo risultati tangibili e costruendo ponti di solidarietà. Ogni racconto è un mosaico di emozioni in cui il mare, filo conduttore di queste storie, rappresenta la possibilità di ritrovare serenità dopo ogni tempesta.

Per l’occasione, serata dedicata anche alla solidarietà per la raccolta fondi a favore delle attività di volontariato dell’associazione Incontriamoci sempre ODV. Per l’occasione: il bergamotto spritz a cura del notissimo Bartender Carmelo Martino e il gelato al bergamotto preparato dalla Pasticceria Fragomeni. I bergamotti sono stati offerti dal Presidente del Consorzio del Bergamotto, l’Avv. Ezio Pizzi. Appuntamento domenica 16 marzo, alle ore 18:00, alla Stazione FS di RC S. Caterina

