Calabria d’Autore, il 9 marzo “Le proprietà benefiche dei legumi”

Continua la programmazione domenicale della Rassegna Culturale Calabria d’Autore. La stazione FS di RC S Caterina è sempre di più il cuore pulsante a livello Culturale in questa città, un punto di riferimento del nostro Sud, tanti gli attestati di stima provenienti da tutta l’Italia. Domenica 9 marzo alle ore 18,00, due illustri professionisti di Reggio, i Nutrizionisti Biologi Maria Tomasello e Giuseppe Chindemi parleranno dei legumi, importanti per i valori nutrizionali e la salvaguardia della nostra salute.

È notorio che i legumi favoriscono il senso della sazietà, riducono l’assorbimento di colesterolo, zuccheri e grassi, agevolano il transito intestinale e contrastano la stitichezza, sono ricchi di antiossidanti, aiutano a prevenire i tumori, sono adatti ai celiaci.

Appuntamento a domenica 9 marzo alle ore 18,00 nella Sala Museo FS Pietro Germi della stazione FS di RC S Caterina, l’ingresso come sempre è libero. Ricordiamo che è in atto il tesseramento 2025 all’associazione Incontriamoci Sempre ODV, è noto che tutte le attività sociali culturali e di volontariato sono autogestite, per etica non si richiedono contributi agli enti.

