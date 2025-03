Calabria: convocato il consiglio regionale, i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Il presidente del consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, ha convocato il consiglio regionale, presso Palazzo Campanella a Reggio Calabria, per lunedì 31 marzo, alle ore 14:00. e per martedì 8 aprile, alle ore 15:00. Ecco tutti i punti all’ordine del giorno:

1 – Proposta di legge n. 286/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Neri, De Francesco, Montuoro, Mannarino, recante: “Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società “ReDigit S.p.A.” – (Relatore: Consigliere DeFrancesco);

2 – Proposta di legge n. 275/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali, Mancuso, De Nisi, Graziano, Lo Schiavo, recante: “Agenzia regionale per l’energia della Calabria” – (Relatore: Consigliere De Nisi);

3 – Proposta di legge n. 319/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Graziano, De Nisi, Crinò, Comito, Mancuso, De Francesco, Gelardi, recante: “Integrazione dell’articolo 1 della l.r. 1/2005” – (Relatore: Consigliere Graziano);

4 – Proposta di legge statutaria n. 2/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, De Francesco, Crinò, Gelardi, De Nisi, Graziano, Cirillo, recante: “Modifica dell’articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria” – (Relatore: Consigliere Mattiani);

5 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 209/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

6 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 204/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria. Provvedimenti” – (Relatore: Consigliere Straface);

7 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 210/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Approvazione programma regionale per le attività di sviluppo nel settore della forestazione e per la gestione delle foreste regionali anni 2025–2026” – (Relatore: Consigliere Gentile);

8 – Proposta di legge n. 326/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Straface, Raso, Mannarino, Talerico, recante: “Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo (APC) e con altri bisogni educativi speciali (BES)” – (Relatore: Consigliere Straface);

9 – Proposta di legge n. 335/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali De Nisi, Graziano, Comito, Raso, Straface, Caputo, De Francesco, recante: “Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)” – (Relatore: Consigliere De Nisi);

10 – Svolgimento interrogazioni ex art. 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.