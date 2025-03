Calabria; “quando Azienda Zero sarà pronta per la stagione dei concorsi?”. La richiesta ad Occhiuto

StrettoWeb

Il Si Cobas Calabria chiede al Commissario ad Acta Roberto Occhiuto “quando Azienda Zero sarà pronta per promuovere la stagione dei concorsi soprattutto per le figure più numerose ovvero infermieri, Oss, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, fisioterapisti, ostetriche etc etc, ci sono graduatorie a tempo indeterminato per alcune figure che vanno esaurite per non sprecare Risorse umane fondamentali in un momento come questo, l’ultima legge regionale di proroga della graduatorie sta generando soltanto precariato”. Così in una nota Roberto Laudini, Coordinatore regionale di Si Cobas Calabria.

“Il tempo determinato può essere utilizzato ma solo in secondo luogo rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato. I numeri che usciranno dai piani di fabbisogno di ogni azienda ospedaliera o Asp provinciali andranno coperti a tempo indeterminato, dove ci saranno figure da stabilizzare andranno stabilizzate, il turnover va coperto con assunzioni a tempo indeterminato dai concorsi oppure con la mobilità regionale ed extra regionale e noi come Si Cobas da tempo stiamo proponendo queste soluzioni”.

“La politica sguazza in questa situazione di precariato e la sanità ormai è diventata strumento per arricchire le tasche dei potenti. Chiediamo che ci sia una netta inversione in questo caos sanitario, e come nostra natura non ci fermeremo mai per affrontare tutte le situazioni ambigue e assurde che aleggiano sulla nostra sanità. Invitiamo tutti i lavoratori ad alzare la testa e non cedere alle lusinghe di padroni e politici senza scrupolo. A testa alta è senza paura perché la paura non ci appartiene”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.