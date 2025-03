Calabria, gli auguri del presidente Occhiuto alle donne calabresi per l’8 marzo

StrettoWeb

In occasione della Giornata Internazionale delle donne che si celebra in data odierna, sabato 8 marzo, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha voluto rivolgere i propri auguri a tutte le donne calabresi celebrandone, in questo giorno speciale, la loro unicità, la straordinaria forza e il loro coraggio. “Auguri a tutte le donne, auguri a tutte le calabresi“, ha scritto Occhiuto sui social.

“Auguri alle mamme, alle nonne, alle figlie. Oggi celebriamo l’unicità delle donne, la loro straordinaria forza e il loro coraggio. Buon 8 marzo a tutte“, ha concluso.

