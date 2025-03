Calabria, arriva l’ok del Consiglio regionale alle due nuove società in house per digitale ed energia

StrettoWeb

Il Consiglio regionale della Calabria, convocato oggi a Palazzo Campanella, ha approvato a maggioranza la nascita di nuove società in house ReDigit Spa per il digitale e Arec, Agenzia per l’energia. Nettamente contrario il Pd che parla di “ennesimo carrozzone”. Passa anche l’emendamento del “consigliere supplente”. Il presidente della V Commissione Riforme, Giuseppe Mattiani sottolinea “con questo emendamento si rafforza l’autonomia e l’indipendenza dei consiglieri regionali rispetto al governo regionale”. La norma che mdifica dell’articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria” che limita il numero dei membri esterni al trenta per cento dei componenti della Giunta regionale è stata ritirata da Mattiani per ulteriori accertamenti.

Gli altri punti

Il Consiglio regionale ha quindi approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (Arcea) e i provvedimenti riguardanti la Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria. L’aula ha quindi esaminato ed approvato, il “Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali anni 2025 – 2026”. Un provvedimento, ha detto l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, che fa della Calabria “la prima e unica regione d’Italia ad aver provato il piano regionale pluriennale di forestazione secondo la nuova normativa nazionale”.

