Cade durante un’escursione in e-bike sul Pollino e si perde: giovane salvato

Un’escursione in e-bike nel Parco del Pollino si è trasformata in un incubo per un giovane di Morano Calabro, classe 2001, che si è smarrito dopo una caduta. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di Novacco, Timpone Fornelli, nel territorio di Saracena (CS). Il ragazzo, separatosi accidentalmente dal gruppo intorno alle 15, è stato sbalzato dalla bicicletta elettrica a causa del terreno sconnesso, precipitando per diverse decine di metri in una valle. Sebbene non abbia riportato ferite, ha perso l’orientamento e ha tentato di proseguire a piedi, addentrandosi nella Valle dell’Orsomarso (Vallone Fornelli), una delle aree più impervie del Parco.

Nonostante vari tentativi di inviare un SOS tramite il sistema satellitare del suo iPhone, il giovane non è riuscito a far partire la segnalazione. Solo tra le 17 e le 18 è stata attivata la richiesta di soccorso tramite le Centrali operative 112 e 115. L’allarme è stato trasmesso anche al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), contattato direttamente dal sindaco di Morano Calabro.

Sei tecnici del CNSAS hanno raggiunto la zona indicata dalle coordinate fornite dal telefono, mentre altre unità di soccorso, tra cui il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri Forestali e i Vigili del Fuoco, hanno fornito supporto con mezzi fuoristrada nelle aree circostanti. Dopo una lunga ricerca, il giovane è stato individuato e raggiunto da una squadra tecnico-sanitaria del CNSAS che, verificandone le buone condizioni, lo ha messo in sicurezza e riaccompagnato a valle. L’operazione di salvataggio si è conclusa alle prime luci dell’alba.

