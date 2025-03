Buon Pesce d’Aprile 2025: i VIDEO più divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp

StrettoWeb

Il Pesce d’Aprile è una ricorrenza che si celebra il 1°Aprile in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, fino ad arrivare in Giappone. E’ il giorno degli scherzi più divertenti e bizzarri. Tra i Pesci d’Aprile più divertenti è sicuramente quello organizzato nel 1957 dalla televisione inglese: durante il programma, Panorama, il conduttore Richard Dimbleby lancia un servizio sul raccolto degli spaghetti. “Molti di voi, ne sono certo, avranno visto le immagini delle vaste piantagioni di spaghetti nella pianura padana. Per gli svizzeri, invece, si tratta di un’attività a livello familiare”, spiega mentre nel video si vedono gli spaghetti pendere dagli alberi.

Buon Pesce d’Aprile 2025, in basso proponiamo una selezione di video da inviare su WhatsApp e Facebook.











