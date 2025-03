Bocale Calcio per il sociale: nuove sinergie con l’Associazione Don Milani

StrettoWeb

“Nuove ed importanti sinergie tra il Bocale Calcio Admo e la Don Milani. Nella riunione del consiglio direttivo di qualche giorno addietro, la presenza dei due organismi nel tessuto sociale della nostra città rappresenta un punto di riferimento non solo per la zona sud di Reggio ma anche per l’intero ambito del terzo settore della nostra società reggina. Già da Aprile le prossime attività che saranno interamente dedicate al ricordo di due persone che non ci sono più, Emilio Campolo socio fondatore della Don Milani, il Capo Area del Carcere di Reggio, come al ricordo di Daniela Iacopino che con il suo libro uscito postumo sta toccando il cuore delle persone. Non ci fermiamo mai con la testa ma soprattutto con il cuore”.

E’ quanto si legge in una nota congiunta di Filippo Pollifroni, Filippo Cogliandro e Stefano Fazzello.

