Blocco dei fondi Pnrr per il patrimonio rurale in Sicilia, il deputato Sciotto presenta interrogazione parlamentare

StrettoWeb

Evitare di perdere 100 milioni di euro destinati alla Sicilia. Per questo motivo, il deputato di Sud chiama Nord Matteo Sciotto ha presentato un’interrogazione parlamentare indirizzata al Presidente della Regione e all’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana chiedendo di fare luce sulla grave situazione che riguarda i fondi PNRR destinati alla valorizzazione del patrimonio rurale siciliano.

“Nonostante l’ammissione al finanziamento di 545 beneficiari tra privati, imprese agricole e proprietari di immobili storici, nessuna somma è stata ancora erogata: né gli anticipi previsti né i pagamenti a stato di avanzamento lavori. Una situazione insostenibile che sta mettendo in difficoltà cittadini e imprese, con il rischio concreto di perdere 100 milioni di euro destinati alla Sicilia”, spiega. “Siamo di fronte a ritardi ingiustificabili e ad una burocrazia paralizzata. Chiedo risposte chiare e azioni urgenti da parte della Regione per sbloccare immediatamente i pagamenti e garantire che questi fondi vengano utilizzati per il bene del territorio. La valorizzazione del nostro patrimonio rurale non può aspettare”, conclude Sciotto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.