Blitz antidroga tra Milazzo e Torregrotta: tre arresti, trovate anche armi clandestine | DETTAGLI

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo con il supporto dei cani antidroga dei Nuclei Carabinieri Cinofili di Nicolosi hanno predisposto un servizio antidroga con più perquisizioni e controlli effettuati su tutto il territorio di competenza. I militari hanno perquisito l’abitazione di un 21enne straniero, all’esito della quale hanno trovato e sequestrato 40 cartucce calibro 9 x 17, nel cassetto del comodino in camera da letto e sotto il sellino di uno scooter nella disponibilità dell’indagato, laddove è stato altresì trovato e sequestrato un borsello con all’interno circa 4 grammi di cocaina rosa, droga sintetica mix allucinogeno, e tre dosi di hashish, oltre a circa 8 grammi di droga sintetica di tipo spice.

A Torregrotta, invece, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di una coppia di coniugi della zona, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato due involucri in cellophane al cui interno erano contenuti rispettivamente oltre 400 grammi tra hashish e marijuana, nascosti in un pensile della cucina, tra gli alimenti, e sotto il piumone del letto matrimoniale. I Carabinieri hanno anche sequestrato un bilancino di precisione intriso di residuo di droghe, oltre a vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento.

Con l’accusa di detenzione illegale di munizionamento e di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, a vario titolo, le tre persone sono state arrestate e ristrette agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga trovata nel corso delle attività è stata sequestrata e consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Attraverso la programmazione di specifici servizi antidroga, coordinati, in sinergia, con le Competenti Procure di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, particolarmente attente a perseguire tali reati, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, continueranno ad operare su tutto il territorio di competenza, sia con attività orientate a dissuadere i malintenzionati dalla commissione di reati connessi allo smercio dello stupefacente, sia mediante incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, funzionali a condividere i rischi connessi all’uso di sostanze psicotrope, nell’alveo delle iniziative di diffusione della cultura della legalità promosse dall’Arma dei Carabinieri.

