Bivongi, lavori di somma urgenza sulla Sp 95

Con un comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale di Bivongi si esprime viva soddisfazione per la pronta consegna dei lavori di ripristino della SP95, arteria vitale per il territorio, colpita nei giorni scorsi da un cedimento del manto stradale in località “Acqua Calda”. La tempestività dell’intervento è frutto di una sinergia esemplare tra enti, che ha permesso di attivare rapidamente la macchina amministrativa e di ripristinare la viabilità in tempi record, accertando quelle che sono le responsabilità di eventuali altri enti coinvolti.

Solo qualche giorno, addietro, a causa delle precipitazioni si era aperta una voragine che aveva dapprima completamente interdetto, poi, con precauzioni, riaperta la viabilità. Vale a dire quella strada che da Monasterace conduce direttamente a Bivongi e Stilo. Si è potuto, così, terminare con sollievo il Carnevale che è culminato, ieri, con la caratteristica “Gara della polpetta”.

