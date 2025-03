Entro, spacco, esco, ciao! Billing eroe del “Maradona”: Napoli-Inter 1-1, ma qualcuno vuole vincere la Serie A?

StrettoWeb

Si chiama Billing. Entra al 78′ e ci mette esattamente dieci minuti per mettere il suo sigillo sulla gara. Importantissimo, quasi fondamentale. Però la domanda è d’obbligo: ma qualcuno vuole vincerla questa Serie A? Dopo il deludente pari interno a reti bianche dell’Atalanta contro il Venezia, finisce in parità anche il big match di Serie A tra Napoli e Atalanta. Le tre squadre rimangono vicine, nessuna scappa, nessuna in questo momento sembra avere una marcia in più per la fuga verso lo Scudetto.

Anzi, a dire la verità non è stato così almeno fino all’88’. Una bellissima pennellata su punizione di Di Marco nel primo tempo, infatti, aveva indirizzato il match in favore dei nerazzurri. Gestito, quasi per tutta la gara, al netto di un Napoli uscito dal guscio dopo lo svantaggio, tuttavia senza la sterzata decisiva. Ma poi arriva l’ingresso di Billing, il pallone messo in mezzo, la conclusione, la respinta del portiere avversario e il nuovo tap-in per l’1-1. Il “Maradona” esplode, il pareggio è importantissimo per lasciare gli azzurri in scia della capolista. La distanza resta di un punto.

Risultati 27ª Giornata Serie A

Venerdì 28 febbraio

Ore 20.45

Fiorentina-Lecce 1-0

Sabato 1 marzo

Ore 15.00

Atalanta-Venezia 0-0

Ore 18.00

Napoli-Inter

Ore 20.45

Udinese-Parma

Domenica 2 marzo

Ore 12.30

Monza-Torino

Ore 15.00

Bologna-Cagliari

Genoa-Empoli

Ore 18.00

Roma-Como

Ore 20.45

Milan-Lazio

Lunedì 3 marzo

Ore 20.45

Juventus-Verona

Classifica Serie A

Inter 58* Napoli 57* Atalanta 55* Juventus 49 Lazio 47 Fiorentina 45* Bologna 44 Milan 41 Roma 40 Udinese 36 Torino 31 Genoa 30 Como 28 Verona 26 Cagliari 25 Lecce 25* Parma 23 Empoli 21 Venezia 18* Monza 14

*una partita in più

Prossimo turno Serie A (28ª Serie A)

Venerdì 7 marzo

Ore 20:45

Cagliari-Genoa

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Como-Venezia

Parma-Torino

Ore 18:00

Lecce-Milan

Ore 20:45

Inter-Monza

Domenica 9 marzo

Ore 12:30

Verona-Bologna

Ore 15:00

Napoli-Fiorentina

Ore 18:00

Empoli-Roma

Ore 20:45

Juventus-Atalanta

Lunedì 10 marzo

Ore 20:45

Lazio-Udinese

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.