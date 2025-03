Bilanci aziendali dell’ASP di Reggio Calabria, il plauso del sindacato degli infermieri

StrettoWeb

“Con la presente, le scriventi OOSS desiderano esprimere il più sincero apprezzamento e plauso all’intero Management aziendale e in particolare al Direttore Generale dell’ASP per l’eccezionale risultato conseguito con la chiusura dei bilanci aziendali dal 2013 al 2022. Un tale traguardo, frutto della tenacia e dell’impegno straordinario, unitamente ad una visione strategica e ad una leadership efficace, rappresenta un momento di svolta per l’intera Azienda Sanitaria Provinciale. Con la regolarizzazione dei bilanci, infatti, non solo verrà garantita la trasparenza e la corretta gestione delle risorse, ma consentirà anche la pianificazione di un futuro con maggiore serenità e l’investimento in servizi sanitari sempre più efficienti e di qualità per i cittadini”. Comincia così la nota del CISL FP NURSIND NURSING UP.

“Il meticoloso e paziente lavoro certosino svolto dal Direttore Generale, con il supporto di tutto il personale in staff, ha richiesto un notevole sforzo e una grande determinazione, superando ostacoli e difficoltà lungo un percorso a dir poco tortuoso. Attraverso la straordinaria capacità di guida e coordinamento dell’intero apparato amministrativo sapientemente coinvolto e la capacità di intraprendere le giuste decisioni e di affrontare le sfide con spirito innovativo si è arrivati al raggiungimento di questo importante obiettivo strategico”.

“Con la particolare dedizione e la competenza adeguata si sono così conseguiti risultati concreti e duraturi, a beneficio dell’intera comunità che consentiranno certamente all’ASP di Reggio Calabria di porsi fin da questo momento a modello di efficienza e di buona amministrazione nel panorama sanitario regionale e nazionale. In questo contesto di ritrovata stabilità finanziaria, i dipendenti dell’ASP, con animo sereno, esprimono la viva speranza che la regolarizzazione dei bilanci possa finalmente sbloccare l’erogazione di tutti gli emolumenti legati ai contratti di lavoro, riconoscendo finalmente il loro fondamentale contributo e premiando il loro impegno quotidiano. Si rinnova, pertanto, il più vivo ringraziamento al Direttore Generale e a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, auspicando che questo spirito di collaborazione e di eccellenza possa continuare a guidare l’azione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria”.

“Nel ribadire il momento significativo e il passaggio cruciale che rappresenta l’approvazione dei bilanci aziendali e, nel caso dell’Azienda di Reggio Calabria additata tra l’altro come rea di doppi pagamenti a soggetti esterni e di contabilità orale, il risultato potrebbe avere diverse ripercussioni per la pianificazione di investimenti futuri, progetti di sviluppo e di crescita oltre che di stabilità finanziaria, il tutto con un recupero della fiducia dei dipendenti, dei fornitori e degli assistiti, con la possibilità di nuove assunzioni e di chiudere un periodo di incertezza contabile”.

“Ad ogni buon fine, alla luce di quanto premesso le scriventi intendono porre all’attenzione della Direzione, in forma sintetica, che i dipendenti aspettano da anni la corresponsione, tra le altre di competenze economiche contrattuali legate alla produttività/retribuzione di risultato così elencati”:

COMPARTO

Acconti: erogati solo al 30% del totale per gli anni 2010/2012

Acconti: erogati solo al 50% del totale per gli anni 2013/2015

Da erogare per intero periodo anni 2018/2024

DIRIGENZA

Da erogare per intero periodo anni 2017/2024.

“Inoltre, si rammenta, che questa ASP non ha applicato nessun istituto contrattuale CCNL 2019/ 2021, a solo emanato l’avviso per l’assegnazione DEP. In merito le scriventi denunciano da tempo il comportamento illegittimo produttivo di ingenti danni nei confronti dei dipendenti, sia del comparto che della dirigenza, essendo ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui: ‘[…] l’inadempimento che giustifica l’azione di risarcimento del danno da perdita di chances è quello inerente alla mancata attivazione delle procedure prodromiche al riconoscimento della retribuzione di risultato'”.

“Pertanto, si ritiene inaccettabile la violazione di norme e contratti ed in relazione al compito istituzionale del sindacato consistente nella tutela a 360 gradi degli interessi dei lavoratori , sta predisponendo, in caso di ulteriore inerzia dell’azienda, un esposto circostanziato alla magistratura penale e contabile, oltre un ricorso individuale/collettivo al Giudice del Lavoro, senza altro avviso. In attesa di tempestivo e positivo riscontro entro e non oltre gg. 10 dalla presente, augurandole buon lavoro”, si chiude la nota firmata da Giuseppe Rubino, Vincenzo Marrari e Roberto Cetina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.