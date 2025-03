Il bergamotto è in crisi: le aziende sospendono le attività e il 50% del prodotto rimane invenduto

StrettoWeb

“Il bergamotto, simbolo della nostra terra e prodotto d’eccellenza riconosciuto a livello internazionale, sta attraversando una crisi senza precedenti. Le recenti difficoltà nel settore, con il 50% dei frutti rimasti invenduti a causa della sospensione delle attività da parte delle industrie estrattive, hanno messo in ginocchio gli agricoltori della fascia jonica reggina”. A sostenerlo è il Commissario metropolitano dell’Udc Riccardo Occhipinti tramite una nota stampa.

“Questa situazione non solo compromette l’economia locale, ma rischia di far perdere un patrimonio culturale e agricolo unico al mondo. È necessario che tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle associazioni di categoria, uniscano le forze per trovare soluzioni immediate e concrete. In qualità di commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria, esprimo profonda preoccupazione per la situazione attuale e mi unisco all’appello di Copagri Reggio Calabria per l’istituzione di un tavolo tecnico con l’assessorato regionale all’Agricoltura, le associazioni di categoria e il Consorzio del bergamotto. È fondamentale dichiarare lo stato di crisi e individuare misure di sostegno per i produttori in tempi rapidi”.

“Invito, infine, la Città Metropolitana di Reggio Calabria a svolgere un ruolo attivo e determinante in questa fase critica. È essenziale promuovere iniziative che valorizzino il bergamotto, come il bando “B.A.I.T. – Bergamot And Innovative Tourism”, volto a finanziare progetti turistici innovativi che mettano al centro questo prezioso agrume. La tutela del bergamotto – conclude il Commissario Riccardo Occhipinti – non è solo una questione economica, ma rappresenta la salvaguardia della nostra identità culturale e delle tradizioni che ci legano a questa terra. È nostro dovere fare tutto il possibile per sostenere i nostri agricoltori e garantire un futuro prospero al settore”.

