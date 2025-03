Bergamo-Reggio Bic, la presentazione del match: ultima trasferta stagionale

StrettoWeb

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic è pronta per l’ultima trasferta della Regular Season: sabato volerà a Bergamo per affrontare la SBS Bergamo in un match decisivo per la qualificazione alle Final Four Scudetto. La gara, che si disputerà alle ore 15, sarà trasmessa in streaming sulla pagina ufficiale della SBS Bergamo. La formazione calabrese ha davanti a sé un’opportunità storica: conquistare matematicamente l’accesso alle Final Four e scrivere un’altra pagina indimenticabile di questa stagione già da incorniciare.

Tuttavia, i reggini dovranno affrontare un avversario determinato: la SBS Bergamo, reduce da un risultato negativo è alla ricerca di due punti fondamentali in chiave salvezza, venderà cara la pelle.

La Reggio Bic, consapevole dell’importanza del match, si è preparata al meglio per questa sfida che potrebbe regalarle un nuovo traguardo. Inoltre, la squadra ha recentemente annunciato tre conferme di rilievo: il capitano Sripirom, il nazionale italiano Messina e la rivelazione del campionato Juninho Clemente. Quest’ultimo, con ben 337 punti all’attivo, è attualmente il miglior marcatore della competizione.

Si prospetta dunque una gara entusiasmante, con entrambe le squadre determinate a conquistare la posta in palio: la salvezza per i padroni di casa e un traguardo storico per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic. La palla a due è fissata per le ore 15 e la direzione di gara sarà affidata agli arbitri Fiorin Gianmarco e Mameli Marco.

