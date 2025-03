Beni confiscati, Falsetta: “destinarli a fragili e forze dell’ordine”

StrettoWeb

“Spostare l’accento dai beni confiscati a quelli riconsegnati alla comunità è come restituire le sue vesti di comunità ad un territorio denudato dalla criminalità“. E’ quanto afferma in una nota il Gran Priore per la Calabria del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani, Filomena Falsetta sul recupero dei beni confiscati alle mafie. “E’ ammirevole che la Calabria sia la prima a volere rivestire di bellezza e riscatto morale quella nudità, attraverso l’attuazione di processi di gestione e valorizzazione dei beni confiscati alle mafie che siano frutto di politiche integrate di intervento in grado di mettere in atto buone pratiche di riuso sociale di tali beni.

Spesso infatti i beni sono percepiti dagli enti locali come un onere piuttosto che come un’opportunità, proprio a causa delle criticità riscontrate nelle procedure di gestione e di riutilizzo, oppure vi sono casi in cui la loro valorizzazione si limita semplicemente alla ristrutturazione dei beni.

Proprio perciò è importante ora più che mai che la nostra regione diventi un indicatore della capacità di allocare i beni confiscati nella maniera più efficiente, destinandoli alle categorie più fragili, come le donne e i Centri Antiviolenza; alle Forze dell’Ordine per una maggiore risposta in termini di sicurezza sul territorio, nonchè ai soggetti che sono realmente in grado di sfruttarne le potenzialità“.

