L’Organizzazione “Basta Vittime” chiede ai Comuni di Cariati e Calopezzati la sospensione dei lavori sulla S.S. 106 in estate

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” informa la cittadinanza che “nella giornata odierna è stata inviata una comunicazione ufficiale, tramite posta elettronica certificata, ai Comuni di Cariati e di Calopezzati, in provincia di Cosenza. L’Organizzazione, impegnata da anni nella promozione della sicurezza stradale, ha ribadito il proprio impegno a favore della realizzazione della passerella pedonale sul Ponte Molinella, a Cariati, e della rotatoria prevista alla chilometrica 317+050 della S.S.106 “Jonica”, nel Comune di Calopezzati. Un impegno che ormai perdura da oltre 10 anni!”.

Tuttavia, l’Organizzazione ha sottolineato che “l’avvio dei lavori potrebbe comportare disagi significativi per la circolazione stradale. In questo contesto, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini e di minimizzare gli impatti negativi sul traffico, è stato suggerito alle amministrazioni comunali di valutare un posticipo della conclusione dei lavori. Considerato l’intenso flusso di traffico che si verifica nel periodo estivo e i potenziali disagi derivanti dall’esecuzione dei lavori, l’Organizzazione ha richiesto che venga presa in considerazione l’emissione di un’ordinanza di sospensione temporanea dei lavori, almeno dal 21 giugno al 22 settembre 2025. Qualora la sospensione di lavori già avviati comportasse ulteriori problematiche, si chiede che tale blocco venga disposto in via immediata e prorogato fino al 22 settembre 2025”.

“Riteniamo – si legge nella comunicazione dell’O.d.V. – che tale misura sia fondamentale per evitare complicazioni dovute alla congestione del traffico, che potrebbe compromettere ulteriormente la sicurezza dei cittadini e dei turisti che affluiscono a Cariati e Calopezzati durante il periodo estivo”. Inoltre, l’Organizzazione ha richiamato l’attenzione sulle “implicazioni giuridiche connesse all’esecuzione dei lavori. In particolare, sono stati evidenziati gli articoli 2043, 2051 e 2053 del Codice Civile, relativi alla responsabilità civile per danni causati da negligenza o imprudenza, nonché gli articoli 589, 590 e 43 del Codice Penale, che disciplinano l’omicidio colposo, le lesioni colpose e la responsabilità per colpa”.

L’Organizzazione auspica che “i Comuni di Cariati e di Calopezzati possano prendere in seria considerazione la sospensione immediata dei lavori, come richiesto, al fine di evitare gravi complicazioni per la sicurezza pubblica e per prevenire possibili implicazioni legali”.

