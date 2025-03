Basket, la Viola ospita Brindisi e cerca la continuità: la presentazione della partita

StrettoWeb

Dopo la brillante rimonta di Molfetta e il recupero tutta grinta dai meno diciotto, la Viola allenata da Giulio Cadeo ha voglia di continuità nel gioco e di altre vittorie. Voglia di riabbracciare i tifosi e vincere a cospetto del pubblico amico. Oggi, domenica 30 marzo, alle ore 18 dunque arriva la Dinamo Brindisi. I pugliesi non possono più sbagliare per coltivare ancora sogni di Playoff, il team brindisino ha terminato la stagione regolare piazzandosi al terzo posto nella divisione pugliese- campana.

La Dinamo ha dovuto, tuttavia, sostituire la sua punta di diamante, il play/guardia macedone Nenad Jovanovic, “sotto i ferri” a fine gennaio per ricostruire il crociato. Al suo posto la società della Dinamo ha inserito l’ottimo Andrea Epifani cresciuto a Brindisi e promosso l’anno scorso in B nazionale con la maglia del Ragusa. Coach Cristofaro può vantare l’esperienza dell’ala classe ‘97 Alfonso Di Ianni, sugli esterni la temibile guardia ex Lamezia Daniel Datuowei e la guardia-ala lituana Darius Stonkus. Attenzione anche al dinamismo di Caló. I brindisini arrivano dalla bruciante sconfitta interna subita per opera della Siaz e sono alla ricerca di un riscatto che consentirebbe di sperare in un piazzamento utile.

Nella gara di andata, con un Lorenzo Dell’Anna in grande spolvero, i neroarancio vinsero 75 a 80. In questo momento la Redel è al terzo posto in classifica, insieme a Svincolati e Scandone a soli due punti dalla Siaz Piazza Armerina e quattro dalla capolista Monopoli: tutto ancora può succedere. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Pallacanestro Viola ed in condivisione sulla pagina Facebook ufficiale del club, sulla pagina social del Media partner Rac, “Reggioacanestro, le notizie sul Basket Calabrese”, con telecronaca di Giovanni Mafrici. La diretta sarà visibile in Tv sul canale 87 della televisione ufficiale Videotouring. Arbitrano i signori Federico Macelli di Augusta e Federico Puglisi di Acidario Catena(Ct).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.