Basket-scommesse in Serie A, “Le Iene”: inchiesta su due squadre

L’incubo delle scommesse illegali sul basket torna a spaventare il campionato di Serie A. “Le Iene” hanno acceso i riflettori sulla vicenda riguardante alcune statistiche alterate volontariamente e la Procura della Fip ha aperto un’indagine per vederci chiaro. Il programma di Mediaset ha mandato in onda un servizio di Stefano Corti riguardante Scafati, squadra che lotta per la salvezza in Serie A. L’inviato de “Le Iene” ha raccolto la segnalazione di un dipendente di una società di scommesse che si è accorto di un flusso anomalo di puntate su dati riguardanti punti, rimbalzi e assist in occasione delle partite casalinghe della Givova Scafati.

Fare due più due è facile: aumento di scommesse dovuto all’alterazione di alcune statistiche ad opera di qualcuno, d’accordo affinchè le scommesse andassero a buon fine.

Scafati allontana 3 collaboratori

Scafati ha subito preso le distanze dalla vicenda. Il club del presidente Longobardi ha allontanato 3 collaboratori: 2 addetti alle statistiche e il responsabile della comunicazione.

Scafati ha sottolineato “la sua totale estraneità agli episodi oggetto di verifica da parte della Procura Federale“, aggiungendo che “nessun tesserato del club, nello specifico, risulta o è stato mai coinvolto negli avvenimenti oggetto di indagine“. Inoltre Scafati è pronta a costituirsi “parte civile in un eventuale procedimento penale con conseguente richiesta di risarcimento danni“.

Basket-scommesse: la posizione di Napoli

Oltre a Scafati, anche la posizione di Napoli è da tenere d’occhio. Il club partenopeo, infatti, ha annunciato l’allontanamento di un collaboratore esterno addetto alle statistiche. In una nota del club azzurro si legge: “a seguito della segnalazione ricevuta dalla Legabasket e della successiva convocazione da parte della Procura Federale, afferente ad alcune rilevazioni statistiche errate relative a due gare del campionato in corso, il Napoli Basket si è immediatamente attivato onde verificare le circostanze segnalate con l’addetto alle statistiche gara, non tesserato per il Club“.

Il Napoli chiarisce la propria posizione, professandosi estraneo alla vicenda: “lo stesso, nell’ammettere la propria esclusiva responsabilità personale per l’alterazione di alcune statistiche delle suddette n. 2 gare, ha rinunciato immediatamente al suo incarico – prosegue il comunicato -. Il Napoli Basket, si dichiara, pertanto, completamente estraneo ai fatti nonché parte lesa, ed è a disposizione delle autorità competenti, cui ha già riferito quanto appreso, riservandosi di agire a propria tutela in ogni sede“.

“Le Iene”, statistiche truccate nel basket: ecco come

Nel servizio de “Le Iene” è stato spiegato come funzionano le scommesse sul basket e perchè è facile truccare il tabellino di una gara. La ragione riguarda la figura che se ne occupa: non un membro della Federazione ma un collaboratore delle squadre che giocano in casa.

Nel corso di Scafti-Sassari è stato aggiunto un assist a Bibbins. Contro Trapani canestro di Petrucelli e assist a Robinson nonostante l’azione fosse stata annullata.

Nel servizio, un dipendente dell’agenzia di scommesse, ha spiegato che un flusso anomalo di giocate sugli assist della partita è stato registrato proprio da persone residenti a Scafati. Di qui l’apertura dell’indagine da parte della Fip, che riguarda pure Napoli, come affermato dal presidente LBA Umberto Gandini.

