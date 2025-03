Basket, la Dierre Reggio Calabria domina a Catania con un netto 46-77

StrettoWeb

Una prestazione convincente e dominante della Dierre Basketball Reggio Calabria, che si impone sul Cus Catania con un punteggio finale di 46-77, dimostrando maggiore organizzazione e precisione sotto canestro. Una prova di forza assoluta che isola ancor di più i ragazzi di Coach Cotroneo al terzo posto in classifica. La partita, gara clou del campionato di C Unica giocata al Palarcidiacono, ha visto splendere il team del Presidente Filianoti, lanciano un bel messaggio a tutto il campionato a tre giornate dalla fine.

La partita

Primo quarto (9-16): La Dierre parte subito forte, chiudendo il primo parziale con +7 grazie a due triple di Angius. Cus Catania, subito sottotono. Punteggio bassissimo e pesa, l’assenza di Giordano Chakir, infortunato sotto le plance. Nel secondo quarto (11-16): il Cus Catania cerca di reagire, ma i calabresi mantengono il ritmo, allungando ancora e spiccando il volo nella fase finale di periodo. Importantissimo il contributo di Alessandro Trinca. Un parziale più equilibrato, il terzo con i siciliani che provano a rientrare in partita grazie a Pennisi (miglior marcatore della squadra con 16 punti) ma, le risposte bianco-blu, con la forza del gruppo ed uno splendido Andrea Ripepi non tardano ad arrivare. Nel Quarto quarto (9-21) è monologo: La Dierre chiude in bellezza, schiacciando ogni tentativo di rimonta e consolidando il vantaggio fino al 46-77 finale.

La Dierre Reggio Calabria, invece, ha giocato con grande equilibrio: Trinca (15 punti) e Ripepi (11) sono stati determinanti, ma ottime prestazioni anche da Railans (8), La Mastra (8), Angius (8) e Barrile (9), con un contributo diffuso che ha messo in difficoltà i siciliani. Una vittoria importante per la Dierre, che dimostra di essere una squadra solida e organizzata, anche in ottica Playoff. La prossima gara in trasferta contro la seconda forza del torneo, il Gela, e l’ultima, da giocarsi al Palalumaka contro la capolista Alfa Catania, andranno a stabilire il piazzamento post-season.

Il tabellino

Cus Catania-Dierre Basketball Reggio Calabria 46-77 (9-16,11-16,17-14,9-21)

Cus Catania: Arena 4, Corselli 1, Duval 4, Santonocito 6, Signorino 8, Arfaoui, Signorelli, Marchese, Pennisi 16, Farruggio 7, Giuffrida, Chakir. All Giorgianni.

Dierre: Railans 8, Trinca 15, Vukosavljievic 5, La Mastra 8, Alescio, Fazzari 3, Angius 8, Laganà 2, Ripepi 11, Barrile 9. All Cotroneo Ass. Marcianò.

