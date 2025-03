Barcellona Pozzo di Gotto: tutti prosciolti gli imputati della “Banda dei Fuoristrada”

StrettoWeb

Con sentenza del 14 marzo 2025, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica (Dott.ssa Genovese) ha prosciolto i fratelli Alessandro, Giuseppe e Marco Taranto, imputati in concorso per il furto di più fuoristrada. Oltre ai fratelli Taranto (difesi dagli Avvocati Concetta Triscari Barberi, Giovanna Pizzimenti e Luca Cianferoni), sono stati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti anche i signori Calogero Barbagiovanni, Samuele Conti Mica, Domenico Destro Mignino, Antonino Puliafito, Bruno Cairone, Alfredo Oddo e Sebastiano Barbagiovanni.

La cosiddetta Banda dei Fuoristrada era stata portata a processo per una serie di furti aggravati e ricettazioni di auto avvenuti nell’entroterra peloritano e nebroideo. Nel collegio difensivo gli Avvocati Salvatore Cipriano, Alessandro Pruiti, Salvatore Cariola, Santina Dante, Filippo Barbera e Antonino Pillera.

