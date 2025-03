Bagaladi: riapre il “Villaggio per crescere”, un luogo per bambine, bambini e famiglie

StrettoWeb

L’Associazione Cambiamenti ETS — in collaborazione con il Comune di Bagaladi e il Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini e grazie al finanziamento di Fondazione Generali – The Human Safety Net — è lieta di annunciare che martedì 4 marzo riprenderanno le attività del “Villaggio per Crescere” nella sede presso Palazzo Pannuti, ma proseguiranno anche gli incontri all’interno dei Comuni dell’area grecanica.

Dal 2021 il “Villaggio per Crescere” di Bagaladi offre gratuitamente un programma di attività pensate per bambini e bambine da 0 a 6 anni e i loro genitori, con l’obiettivo di stimolare la curiosità, la creatività e il benessere emotivo attraverso il gioco e l’interazione con gli altri. Le famiglie avranno a disposizione uno spazio accogliente in cui poter condividere momenti di confronto e apprendimento con i propri figli e figlie e promuovere la crescita di bambini e bambine e la socializzazione tra pari in un ambiente stimolante.

Inoltre, saranno organizzati incontri con diversi professionisti e professioniste pensati per accompagnare i genitori nel proprio ruolo e percorsi di educazione finanziaria, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane legate alla crescita dei bambini e delle bambine e alla gestione delle risorse familiari. “Siamo entusiasti di poter offrire nuovamente alle famiglie di Bagaladi un luogo in cui i bambini e le bambine possano sviluppare competenze fondamentali per il loro futuro attraverso esperienze educative di qualità” ha dichiarato Bruna Triveri, coordinatrice del Villaggio per Crescere e presidente dell’Associazione Cambiamenti ETS.

L’Associazione Cambiamenti ETS, che a partire da quest’anno sarà partner del progetto, è un’associazione impegnata nella promozione del benessere sociale e nella valorizzazione delle comunità locali attraverso progetti educativi, culturali e di inclusione sociale; opera nel territorio con iniziative mirate a sostenere le famiglie, i bambini e le bambine e le fasce più vulnerabili della popolazione, creando spazi di crescita, condivisione e opportunità per tutti.

Il Comune di Bagaladi conferma con entusiasmo il proprio impegno nel progetto, ribadendo il ruolo centrale dell’Amministrazione nel promuovere iniziative volte al benessere della comunità e alla crescita delle nuove generazioni. Grazie alla rinnovata collaborazione con il Villaggio per Crescere, il Comune intende rafforzare le politiche di sostegno alla prima infanzia e alla genitorialità, consolidando Bagaladi come punto di riferimento per le famiglie del territorio.

L’accesso al “Villaggio per Crescere”, che sarà aperto il martedì dalle 10 alle 11.30 per la fascia 0-3 anni e il sabato dalle 16 alle 17.30 per la fascia 3-6 anni, e` gratuito e aperto a tutte le famiglie interessate. Inoltre, un venerdì` pomeriggio al mese il Villaggio sarà aperto per l’incontro con la pedagogista e una mattina per accogliere i professionisti del Consultorio: per conoscere il calendario delle attività e per ulteriori informazioni, è possibile iscriversi al gruppo Facebook del Villaggio “Un Villaggio per Crescere a Bagaladi”. In allegato alcune immagini dello spazio e un breve video che in pochi minuti racconta le potenzialità dell’esperienza.

