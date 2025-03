Bagaglio a mano sugli aerei: cambiano le regole di Ryanair, EasyJet e ITA | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

A partire dal mese di marzo del 2025, cambiano le regole riguardanti il bagaglio a mano sugli aerei Ryanair, EasyJet e ITA Airways. Entrano infatti in vigore le nuove misure per quanto concerne il bagaglio grande e il bagaglio piccolo, con relativa tariffa aggiuntiva per chi non rispetta i parametri. Di seguito le nuove indicazioni ai passeggeri delle varie compagnie.

Ryanair

Per quanto riguarda il bagaglio piccolo, le misure sono le seguenti:

40x20x25 cm (per lo zainetto)

25x20x40 cm (per la borsa o la custodia per laptop).

Per quanto invece riguarda il bagaglio grande, che si può portare a bordo insieme a quello piccolo con un biglietto Regular o Flexi Plus, le dimensioni sono 55x40x20 cm (da riporre nella cappelliera), con un peso massimo di 10 kg. Con questo biglietto è possibile anche avere il posto prenotato, l’imbarco prioritario e il check-in gratuito in aeroporto. Chi non rispetta questi parametri dovrà pagare una penale al gate, che può arrivare anche fino a 70 euro.

EasyJet

Per quanto riguarda il bagaglio piccolo (da riporre sotto il sedile anteriore), le misure sono le seguenti:

Dimensioni massime: 45x36x20 cm (ruote e maniglie comprese)

Peso massimo: 15 kg

Per quanto riguarda il bagaglio grande, le misure sono 56x45x25 cm con ruote e maniglie comprese e peso massimo 15 kg. Chi non rispetta tali parametri potrà imbarcare il bagaglio in stiva ma con costo extra.

ITA Airways

Il bagaglio a mano di ITA, che ha una misura massima di 55x35x25 cm, non dovrà avere un peso maggiore degli 8 kg. C’è anche la possibilità di portare un altro accessorio a scelta tra zainetto, borsetta o custodia per pc portatile. In questo caso le misure sono 45x36x20 cm.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.