Autocarro in bilico sulla SS106: intervengono i Vigili del Fuoco

Ieri, intorno alle 12:00, i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, sono intervenuti sulla Strada Statale 106 nel comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio per mettere in sicurezza un autocarro rimasto pericolosamente in bilico su una scarpata dopo aver impattato contro il guardrail. Data la criticità della situazione, è stato necessario l’invio di un’autogrù dalla sede centrale per rimuovere il mezzo incidentato. Durante le operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per garantire la sicurezza degli operatori e degli automobilisti.

L’intervento si è concluso alle 15:00, permettendo la riapertura della strada e il ripristino della viabilità. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti, ma l’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo la SS106, spesso teatro di incidenti.

