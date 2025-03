Auto in fiamme sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria: attimi di paura

StrettoWeb

Momenti di tensione pochi minuti fa sulla variante B della SS106 nel tratto compreso tra Locri e lo svincolo di Gioiosa Jonica Est, in provincia di Reggio Calabria, dove un’auto è improvvisamente andata in fiamme mentre percorreva la carreggiata. L’incendio ha causato rallentamenti al traffico e grande preoccupazione tra gli automobilisti in transito. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato l’incendio.

Il conducente, accortosi del fumo che fuoriusciva dal vano motore, è riuscito ad accostare tempestivamente e ad abbandonare il veicolo prima che le fiamme si propagassero. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio evitando che si propagasse alla vegetazione vicina o ad altri veicoli. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’auto è andata completamente distrutta.

