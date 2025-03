Aumento degli assessori nei piccoli Comuni, il Sindaco di Calanna si complimenta con Cannizzaro

StrettoWeb

Il Sindaco di Calanna e Consigliere Metropolitano Domenico Romeo – Responsabile del Dipartimento Provinciale Enti Locali e Aree Interne di Forza Italia – esprime “grande apprezzamento per la proposta di Legge a firma on. Francesco Cannizzaro (FI) che prevede due unità in più nelle Giunte dei Comuni fino a 10 mila abitanti, senza costi in più per lo Stato e per i cittadini. Una proposta che dimostra ancora una volta la vicinanza di Forza Italia e dell’On. Cannizzaro alle esigenze dei Comuni e degli Amministratori Locali e l’importanza delle campagne di ascolto che il partito ha avviato sui territori in cui, anche numerosi Sindaci della ns. Regione, hanno lamentato, tra le numerose e disparate problematiche, le difficoltà di amministrare i piccoli Comuni con Organi Esecutivi che nel peggiore dei casi, nei comuni fino a 3.000 abitanti, contano solo Sindaco, Vice-Sindaco e un Assessore”.

“Questa misura, infatti, mira a creare un dialogo più inteso e decentrato tra Amministrazioni Comunali e cittadini, ed a potenziare il dialogo tra l’organo esecutivo e gli uffici comunali. Diventa anche un’occasione per potenziare la partecipazione e il dibattito democratico all’interno della giunta comunale perché più componenti in una giunta significano più voci, più idee, più rappresentatività delle esigenze dei territori all’interno delle Giunte Comunali”.

“Una iniziativa di Legge che si propone di rimediare al taglio delle Giunte Comunali, attuato intorno al 2010, che aveva determinato, per quanto riguarda i piccoli comuni, un risparmio per le finanze pubbliche davvero esiguo a fronte di una minore rappresentatività dei cittadini e del ridursi del numero di vere e proprie “sentinelle” sul territorio di questi comuni che a fronte dell’esiguità di abitanti e di amministratori locali si trovano a gestire territori vastissimi, svantaggiati, caratterizzati dalla presenza di molte frazioni e contrade spesso distanti tra loro”.

“Tra l’altro è una proposta di Legge che non impone alcun obbligo ma una facoltà ed opportunità per i Comuni che, sarebbero liberi di determinarsi sulla base delle condizioni proprie di ogni territorio e che, essendo ad invarianza di spesa, non determinerebbe alcun incremento di costi a carico delle Finanze pubbliche e locali, a dimostrazione che l’unico intento che Forza Italia vuole perseguire è la migliore gestione e la maggiore democrazia nel dibattito all’interno dei Piccoli Comuni. L’attenzione costante agli Amministratori Locali ed ai territori, l’autorevolezza acquisita all’interno del Parlamento Italiano continuano ad essere la forza che spinge ogni azione ed ogni successo dell’on. Cannizzaro e di Forza Italia”.

