Atm potenzia il collegamento Messina – Villafranca

Ad una settimana dall’inaugurazione, Atm potenzia il collegamento via autostrada Messina – Villafranca. Sin dalla prima corsa, effettuata sabato 1 marzo, i cittadini hanno dimostrato di gradire particolarmente il filo diretto tra il capoluogo e il comune tirrenico tramite il servizio di trasporto pubblico locale della città di Messina e l’Azienda Trasporti, in accordo con il Comune, ha deciso di rafforzare il collegamento, impiegando per la linea 33 un secondo mezzo. La novità sarà in vigore a partire da domani, sabato 8 marzo, e farà scendere la frequenza media a 40 minuti. La prima corsa da Villafranca per Messina, con partenza dal capolinea in via Leonardo Sciascia, sarà alle ore 5.20 del mattino, mentre l’ultima corsa dal centro città verso il comune tirrenico sarà alle ore 22.55, con partenza dal terminal Cavallotti.

Sempre a partire da sabato 8 marzo, verrà soppressa la linea 33 bis. Le attuali limitazioni sulla strada statale 113, nel tratto compreso tra Ponte Mella e il bivio di contrada Corridore, in località San Saba, per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, hanno indotto l’Azienda Trasporti a sopprimere la linea 33 Bis. Il collegamento via autostrada, effettuato con la suddetta linea, sarà compensato con l’incremento delle corse della linea 33, mentre il collegamento con il Papardo continuerà ad essere garantito, tramite i punti di interscambio, utilizzando le linee 24 (Papardo – Zir), 31 (Torre Faro – Papardo), 32 (Villafranca – Mortelle) e 39 (Santa Margherita – Papardo).

