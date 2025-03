Associazione Italiana Celiachia Sicilia: il Prof. Claudio Romano nominato consulente scientifico

StrettoWeb

È il Prof. Claudio Romano il nuovo Consulente Scientifico per la Regione Sicilia dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC). La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’ultima assemblea dell’AIC, svoltasi qualche settimana fa a Palermo. Il Centro Regionale di III livello per la Celiachia del Policlinico di Messina, afferente presso la UOSD di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica, diretta dal Prof. Romano, ha in carico oltre 4000 pazienti di età pediatrica e adulta con celiachia ed è considerato tra i primi tre Centri di Riferimento in Italia. L’incidenza della celiachia oggi è in aumento, in parte a causa di una maggiore consapevolezza della malattia e dei migliori metodi diagnostici. In alcune regioni, l’incidenza è stata stimata tra 10 e 20 casi per ogni 100.000 persone all’anno. La consapevolezza crescente, l’accesso a test diagnostici e la disponibilità di informazioni hanno portato a un numero maggiore di diagnosi negli ultimi anni.

“La diagnosi accurata è essenziale – spiega il Prof. Romano – non solo per il trattamento della malattia in sé, ma anche per la prevenzione di complicanze e il miglioramento della qualità della vita del paziente. Lavoreremo con AIC Sicilia per migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza”. “L’obiettivo – ha detto il Presidente di AIC Sicilia Dott. Paolo Baronello – è quello di collaborare in modo attivo con il professore Romano, che AIC Sicilia ha voluto fortemente come consulente scientifico, per fare sempre più chiarezza nei percorsi di diagnosi e cura della celiachia”.

