Artistico illude, Mendes spezza la magia: il Cosenza strappa solo un pari a Modena | CLASSIFICA

Settimana a dir poco surreale quella vissuta in casa Cosenza. Il caso Alvini ha scosso una piazza già a forte rischio sismico ormai da diverso tempo. Panchina traballante, complice l’ultimo posto in classifica e le recenti sconfitte, ma sempre mantenuta per un soffio. Tranne questa volta. Esonero arrivato contro il volere dei giocatori che avevano riposto la loro fiducia nel mister. Situazione paradossale per i “Lupi” ultimi in classifica, ma che pomeriggio odierno sfiorano una vittoria che avrebbe avuto del clamoroso.

Modena-Cosenza: il racconto del match

Allo stadio “Alberto Braglia” di Modena il Cosenza prova a lasciarsi alle spalle le vicende extra-campo. Inizio pimpante dei calabresi che dopo uno squillo di Fumagalli e uno di Ricciardi trovano il gol. Al 28′, da una situazione confusa in area, Artistico piazza la palla all’incrocio con il destro.

Nella ripresa al 51′ il Var interviene per una spinta di Dalle Mura su Duca: solo un brivido per il Cosenza, tutto regolare. L’ingresso di Pedro Mendes dà più vivacità all’attacco del Modena. La new entry scalda le mani di Micai al 55′, poi si lascia anticipare dallo stesso Micai al 63′ prima di colpire di testa da buona posizione, all’82’ protesta per uno scontro in area con Sgarbi, giudicato fallo in attacco per l’arbitro. A furia di provarci, il gol arriva: all’85’, sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, Mendes anticipa tutti con un tocco sotto misura che vale l’1-1 finale.

Per il Cosenza un solo punto e qualche rimpianto: calabresi ultimi in classifica a -7 dalla zona Playout a 10 giornate dalla fine, la salvezza dista 8 punti.

Risultati Serie B 28ª Giornata

Venerdì 28 febbraio

Ore 19:30

Sudtirol-Spezia 1-1

Sabato 1 marzo

Ore 15:00

Carrarese-Cremonese 2-2

Cesena-Salernitana 2-0

Frosinone-Mantova 2-1

Juve Stabia-Cittadella 0-1

Ore 17:15

Sassuolo-Pisa 1-0

Domenica 2 marzo

Ore 15:00

Catanzaro-Reggiana 1-1

Modena-Cosenza 1-1

Palermo-Brescia 1-0

Ore 17:15

Bari-Sampdoria

Classifica Serie B

Sassuolo 65 Pisa 57 Spezia 51 Catanzaro 43 Cremonese 42 Cesena 40 Juve Stabia 39 Palermo 38 Bari 37* Modena 35 Cittadella 33 Carrarese 32 Reggiana 31 Brescia 30 Sudtirol 30 Sampdoria 29* Mantova 29 Frosinone 27 Salernitana 26 Cosenza 22 (-4 )

* Una partita in meno

Programma 29ª Giornata Serie B

Venerdì 7 marzo

Ore 20:30

Cosenza-Reggiana

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Carrarese-Frosinone

Cremonese-Catanzaro

Mantova-Juve Stabia

Salernitana-Modena

Ore 17:15

Sampdoria-Palermo

Ore 19:30

Brescia-Cesena

Domenica 9 Marzo

Ore 15:00

Sassuolo-Bari

Spezia-Pisa

Ore 17:15

Cittadella-Sudtirol

