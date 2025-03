Arghillà, Battilocchio: “situazione complessa, importante segnale del Governo”

StrettoWeb

“La notizia data, nel corso di un question time alla Camera promosso dal collega Francesco Cannizzaro, dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di uno stanziamento, con fondi straordinari, di 5 milioni per il quartiere periferico di Arghillà rappresenta un bel segnale concreto di attenzione verso un’area particolarmente problematica della città di Reggio Calabria”, è quanto ha dichiarato Alessandro Battilocchio (Forza Italia), Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie.

“Assieme al collega Francesco Cannizzaro, ci siamo recati in visita ad Arghillà nei mesi scorsi: la situazione è davvero complessa e questo intervento costituisce però una prima risposta, che nasce dal territorio. Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Periferie sarà nei prossimi mesi in visita a Reggio Calabria per proseguire la sua azione di analisi, approfondimento, proposta e presenza sul territorio”, conclude Battilocchio.

