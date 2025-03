Apprensione in Calabria: 63enne si allontana da casa e non fa più rientro, ricerche in corso

StrettoWeb

​Da ieri mattina non si hanno più notizie di Pasquale Carbone, un fruttivendolo di 63 anni residente nel centro storico di Rossano. L’uomo ieri mattina è uscito di casa intorno alle 5:30 e da allora il suo cellulare risulta spento e non ha dato notizie di sé. Pasquale Carbone è sposato e padre di due figli. La sua auto è stata ritrovata nella zona dello scalo cittadino, vicino a un bar. L’ultimo avvistamento risale alle 9:30 dello stesso giorno presso l’autostazione di Cosenza, dove sarebbe giunto in autobus.

Al momento della scomparsa, indossava un pantalone di velluto marrone e un giubbotto invernale grigio-verde, e portava con sé una busta di plastica. La famiglia, preoccupata per l’insolito comportamento, ha allertato le autorità e diffuso appelli sui social media, chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattarli o di rivolgersi alle forze dell’ordine. ​

