“Apprendistato Duale”, il progetto del Righi-Boccioni/Fermi tra scuola e lavoro | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, martedì 11 marzo 2025, presso l’Aula Magna del Polo Tecnico-Professionale “Righi-Boccioni/Fermi” di Reggio Calabria, si è svolto l’importante convegno “Apprendistato Duale: sinergia tra scuola e impresa per la crescita dei territori“. Un importante momento di formazione e confronto sulla sinergia scuola-lavoro, aperto dai saluti istituzionali del sindaco Falcomatà, del dott. Antonino Tramontana (Presidente Camera di Commercio), del dott. Antonno Domenico Cama (Dirigente ufficio VI ATP RC), dell’ing. Domenico Vecchio (pres. Confindustria RC) e del prof. Zimbalatti (Magnifico Rettore UNIRC).

Successivamente è iniziato il convegno che ha visto alternarsi, sotto la moderazione del dirigente scolastico Anna Maria Cama, l’on. Giovanni Calabrese (assessore alle politiche del lavoro e alla formazione professionale), l’ing. Walter Curatola (amministratore delegato SOSETEG), la dottoressa Simonetta Parenti (Sviluppo Lavoro Italia) e il prof. Massimiliano Ferrara (ordinario del dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’UniRc).

Anna Maria Cama: “l’apprendistato duale fra scuola e lavoro aiuta aziende e territorio”

Il dirigente Anna Maria Cama spiega il progetto legato all’apprendistato duale: “oggi presentiamo l’avvio del progetto sull’apprendistato duale. Siamo i primi nella provincia di Reggio, tra i primi in Calabria. È strettamente legato alla specificità della nostra scuola, il Polo Tecnico-Professionale “Righi-Boccioni/Fermi” che ha numerosi indirizzi altamente specialistici. Annunciamo la collaborazione con la Soseteg.

L’apprendistato Duale è un percorso di lavoro che comporta una sinergia fra scuola e azienda, una divisione del tempo lavorativo dei ragazzi che vengono regolarmente assunti con contratto lavorativo di apprendistato e dividono il loro tempo fra scuola e azienda. È un percorso complesso da organizzare, bisogna garantire una formazione completa e l’acquisizione di un’esperienza lavorativa. Ci saranno anche altre aziende oltre alla Soseteg in futuro. Lo spirito è quello di avvicinare la scuola al territorio e hai bisogni delle aziende, sentiamo spesso che c’è carenza di personale specializzato. Il nostro Istituto forma studenti che possono arricchire le aziende“.

Vittorio Colosimo: “oltre 2000 studenti coinvolti nella provincia di Reggio Calabria”

Vittorio Colosimo, responsabile CPI, ha dichiarato ai nostri microfoni: “sinergia attuata dall’assessorato del lavoro con Giovanni Calabrese che ha voluto il progetto “Insieme creiamo il futuro” che riguarda i diplomandi. Quest’anno il progetto dà la possibilità anche alle quarte e alle quinte classi di poter usufruire dei percorsi e dei laboratori con Centro per l’impiego, Confindustria, con l’Ordine dei Consulenti del lavoro, avendo a disposizione corsi gratuiti forniti dalla Regione Calabria per le competenze digitali. Parliamo di 2000 studenti coinvolti solo nella provincia di Reggio Calabria. L’apprendistato duale è uno strumento valido come gli altri messi in campo dalla Regione Calabria con l’assessore Calabrese e il Presidente Occhiuto per il settore lavoro con oltre 180 milioni di euro stanziati con vari interventi“.

Walter Curatola (Soseteg): “cerchiamo studenti da immettere subito nel mondo del lavoro”

Walter Curatola, ad Soseteg, ha dichiarato a StrettoWeb: “un progetto importante che tende a valorizzare le risorse umane del territorio. Noi come azienda presente in tutto il territorio nazionale ma che nasce a Reggio Calabria abbiamo deciso di aderire a questo progetto. Il futuro della società è basato sulla crescita dei giovani, il rapporto fra studio e attività che si fa all’interno degli istituti deve interfacciarsi con il mondo del lavoro. La nostra azienda ricerca figure professionali che possano da subito, a seguito della formazione, intervenire nel mondo del lavoro. Gli studenti sono dei geometri, figure universali nel mondo dell’edilizia“.

Massimiliano Ferrara: “profondi cambiamenti nei rapporti fra scuola e mercato del lavoro”

Il professore Massimiliano Ferrara, ordinario di Matematica all’Università Mediterranea e Direttore del Decisions Lab, ai microfoni di StrettoWeb ha parlato del progetto e della cosiddetta “manodopera qualificata”: “un termine che assume un significato profondo alla luce della trasformazione che stanno subendo mercato del lavoro e sistema della formazione. Stiamo vivendo un’altra rivoluzione industriale con l’inserimento dell’IA, si dovranno ridisegnare i rapporti fra mondo dell’informazione e job market. Siamo impegnati in prima linea come Università per creare una filiera che crei una triangolazione importante con il mondo dell’impresa con il quale bisogna sempre confrontarsi. Dobbiamo creare le condizioni per formare del capitale umano pronto a raccogliere le sfide che un sistema sempre più complesso sta ponendo. Presenteremo un quadro di iniziative alla luce di questi profondi cambiamenti che dobbiamo governare: il futuro si prepara e non si aspetta“.

Per quanto riguarda il ‘futuro scolastico’, il professor Ferrara non ha dubbi: “la formazione scientifica è importantissima la formazione umanistica sta ‘recuperando’ tantissimo. Il sistema italiano di formazione è ancora molto in voga a livello internazionale e viene spesso assunto come riferimento. I principali ricercatori all’estero sono italiani. Per il futuro vedo un ritorno importante della formazione umanistica che può essere precondizione importante per un’approfondimento scientifico, poi le scuole con una preparazione tecnico-specialistica che poi può essere affinata nel mondo dell’alta formazione o dell’università“.

Rettore Zimbalatti: “impegnati per dare agli studenti migliori informazioni per l’inserimento universitario e lavorativo”

Giuseppe Zimbalatti, Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea, ha dichiarato ai nostri microfoni: “siamo grati al dirigente Cama per aver coinvolto l’Università in questo importante progetto che coniuga aspetti formativi con quelli dell’inserimento lavorativo. Come Università siamo impegnati su questo fronte e non risparmiamo energie, tant’è che il professor Ferrara relazionerà su alcuni temi per dare ai giovani studenti quante migliori informazioni possibili per un loro inserimento nel mondo universitario e lavorativo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.