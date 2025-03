Anziano contromano per chilometri sull’autostrada: fermato a Messina, partito da Ragusa diretto a Milano

StrettoWeb

Ha fatto parecchi chilometri di autostrada senza accorgersi di essere contromano. Poteva finire in tragedia la vicenda di un anziano di 78 anni residente in provincia di Ragusa, fermato dagli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione Autostradale di Messina, all’altezza dell’Area di servizio di Tremestieri Ovest, sulla A/20. Andando contromano ha rischiato più volte di provocare un sinistro stradale e ai poliziotti ha raccontato di non rammentare né come né quando aveva imboccato l’autostrada: l’anziano, infatti, ha detto di essere partito dalla provincia di Ragusa per raggiungere la città di Milano e che, a causa dei chilometri percorsi e della stanchezza accumulata, non si era reso conto dell’errore commesso nel percorrere l’autostrada in contromano.

I componenti la pattuglia, in modalità safety car, allertati dalla Sala Operativa, hanno dapprima rallentato e successivamente interrotto il traffico all’altezza dell’Area di Servizio Tremestieri Ovest, riuscendo a fermare il conducente in contromano in condizioni di sicurezza e ad affidarlo, dopo averlo rasserenato, alle cure dei familiari. Per il conducente – accompagnato presso gli Uffici della Sottosezione Autostradale A/20 di Boccetta – è scattata la revoca della patente di guida e una multa salatissima oltre alla decurtazione di dieci punti ed al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

