Antoniozzi: “tifiamo per Reggio Calabria Capitale della Cultura, da parte qualsiasi conflittualità”

“Così come abbiamo tifato per Cosenza facciamo la stessa cosa per la candidatura di Reggio Calabria a capitale della cultura. Non spetta a noi decidere, ma da calabresi non guardiamo a chi amministra le città, ma al bene della nostra regione”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Saremmo felicissimi se Reggio potesse avere questo riconoscimento e sappiamo che il ministero agirà come ha sempre fatto in maniera terza. Quando c’è di mezzo la valorizzazione delle nostre bellezze si mette da parte qualsiasi conflittualità”, conclude Antoniozzi.

