Antoniozzi: “dalla Commissione Antimafia sincero impegno per San Luca”

“La Commissione antimafia, iniziando dalla presidente Chiara Colosimo, ha manifestato un impegno sincero per la situazione di San Luca, in provincia di Reggio Calabria“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Non sfugge a nessuno di noi, non solo a noi calabresi – aggiunge Antoniozzi – la necessità di riportare la democrazia in quel comune che è stato simbolo di una drammatica stagione. Riteniamo veramente che la stragrande maggioranza dei cittadini di San Luca siano persone perbene e meritino una ordinaria amministrazione. Saremo disponibili a tutte le collaborazioni istituzionali possibili e non lasceremo soli i cittadini di San Luca“.

Il Comune aspromontano, poco meno di 3.500 abitanti, è attualmente commissariato dopo che a maggio dello scorso anno in occasione del rinnovo di sindaco e giunta non sono state presentate candidature.

