Nizza di Sicilia, De Luca (M5S): “erogato il contributo per l’acquisto dell’impianto di dearsenificazione”

StrettoWeb

L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha firmato il decreto per l’erogazione del contributo straordinario in favore del comune di Nizza di Sicilia (Messina) per l’acquisto di un impianto di trattamento acqua per riduzione dell’arsenico, del valore di 400 mila euro Un risultato ottenuto grazie al lavoro di questi mesi portato avanti dal deputato regionale Antonio De Luca, Capogruppo all’Ars del MoVimento 5 Stelle che, grazie a un suo emendamento nell’ultima manovra finanziaria, ha destinato queste risorse per dotare il comune jonico di questa infrastruttura così importante. “Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno evidenziato la presenza di questa sostanza nella rete idropotabile in percentuali superiori rispetto al limite stabilito dalla legge, l’acquisto di questo impianto era necessario”, spiega l’on. Antonio De Luca.

“Ringrazio per il grande lavoro che sta svolgendo sul territorio il consigliere comunale del M5S, Domenico Santisi, che in questi anni ha creato una sinergia fondamentale con l’amministrazione comunale di Nizza di Sicilia, andando così incontro ai bisogni e alle esigenze concrete della collettività. Un modello di buona politica che stiamo portando avanti con dedizione e passione. Il prossimo passo, adesso, sarà la realizzazione del tanto atteso depuratore consortile, per la cui realizzazione attendiamo 4,5 milioni di euro. Questi fondi sono il frutto di un impegno assunto dal Presidente Renato Schifani al termine di un incontro da me organizzato e che è sfociato nella redazione di un articolo che alloca le risorse necessarie e che ora attende i conseguenti atti amministrativi”, conclude il deputato pentastellato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.