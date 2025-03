Antisemitismo, Klaus Davi sporge denuncia: “clima invivibile per Ebrei e Sionisti”

StrettoWeb

Il giornalista Klaus Davi, vittima di due aggressioni nelle ultime settimane in occasione di manifestazioni promosse da ambienti anarchici o Pro Pal, a quanto si è appreso ha presentato due esposti presso la Questura di Milano. La prima aggressione si è verificata in data 23 novembre 2024 quando Klaus Davi, presente per realizzare un servizio per un quotidiano elvetico con cui collabora, è stato allontanato dalla manifestazione dei Pro Pal avvenuta a Milano in Porta Romana. La seconda è avvenuta recentemente ed è stata documentata da numerose testate giornalistiche tra cui l’agenzia Vista: sabato 22 febbraio alcuni partecipanti al corteo contro il Ddl Sicurezza hanno iniziato a lanciare petardi e insulti all’indirizzo del giornalista e i muri esterni della sua agenzia milanese sono stati imbrattati con la scritta “Non votare, spara”.

Davi ha dato ragione al prefetto di Milano Claudio Sgaraglia che oggi, al convegno “Le vittime dell’odio” organizzato da Oscad e tenutosi al Memoriale della Shoah di Milano, ha affermato: “Le minacce antisemite durante il conflitto Israelo-palestinese sono aumentate a dismisura, soprattutto online. Per ebrei, sionisti a Milano c’è un clima invivibile e la cosa grave che potrebbe precipitare la situazione è da attribuire al silenzio delle istituzioni e da un’evidente carenza normativa sul clima d’odio“. “Le denunce di questa mattina sono solo le ultime di una lunga serie. Il mio appello è rivolto a salotti milanesi, salotti chic, le élite che hanno sdoganato antisemitismo e odio contro gli ebrei, gli hanno dato una dignità salottiera. Penso che vada posta molto attenzione allo sdoganamento esercitato in quegli ambienti“, ha sottolineato Klaus Davi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.