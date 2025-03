L’annuncio di Trump: “dazi al 25% sulle auto importate negli USA”

StrettoWeb

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi del 25% sulle auto importate negli USA. “E’ l’inizio della liberazione dell’America“, ha detto. Non è chiaro se i pezzi di ricambio per auto saranno esclusi dai dazi del 25 annunciati da Trump. “Queste tariffe si aggiungeranno a quelle esistenti già in vigore“, ha dichairato il presidente parlando dallo Studio Ovale. Con i dazi che verranno imposti a partire dal 2 aprile, gli Usa incasseranno “tra i 600 milioni e un trilione di dollari in due anni” ha aggiunto Trump.

“Chi acquisterà con un finanziamento un’auto prodotta in America potrà dedurre gli interessi dalla dichiarazione dei redditi“, ha annunciato il tycoon che successivamente ha anche affermato che gli Stati Uniti applicheranno dazi sui prodotti farmaceutici e sul legname importati. Il presidente ha già avviato un’indagine commerciale sul legname, mentre non ancora per i prodotti farmaceutici.

