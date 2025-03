Unità d’Italia, ecco cosa successe il 17 marzo 1861

StrettoWeb

Il 17 marzo 1861 a Torino nasceva lo Stato italiano in seguito alla proclamazione del Regno d’Italia con l’incoronazione di Vittorio Emanuele II. Il nome ufficiale dato alla ricorrenza, come riporta il sito del governo, è “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”. Il 17 marzo 1861 in Parlamento fu annunciato: “il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; promulghiamo quanto segue: Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato”.

Nel 1860 Camillo Benso Conte di Cavour, capo del governo, portò a termine il processo di unificazione sostenendo in segreto la spedizione dei Mille guidati da Giuseppe Garibaldi.

