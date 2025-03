Ancora un malore improvviso in Calabria: 40enne stroncato dopo partita di calcetto

StrettoWeb

Una tragedia si è verificata ieri sera a Cetraro. Un uomo di 40 anni è deceduto a seguito di un malore improvviso dopo una serata trascorsa al campetto con gli amici. Maurizio Scorza è stato colpito probabilmente da un infarto dopo aver giocato a calcio e mentre si trovava in auto per tornare a casa. Maurizio lascia i genitori, i fratelli e l’amato figlio. I funerali si svolgeranno oggi, 3 marzo, nella chiesa “San Marco Evangelista” di Cetraro Marina alle 15.45. Tanti i messaggi di solidarietà in queste ore.

La solidarietà della Real Home Cetraro

“La società Real Home Cetraro si stringe intorno alla famiglia Scorza-Tommaselli per la scomparsa prematura di Maurizio.Un ragazzo buono ed esemplare , che ha dimostrato tutta la sua bontà quando ha fatto parte della nostra società. Restiamo senza parole. Che la terra ti sia lieve Maurizio. Veglia su tutti noi”. E’ il post pubblicato sulla pagina ufficiale Real Home Cetraro C5, squadra sportiva amatoriale Campionato calcio a 5 OPES.

La solidarietà dell’ASD Fagnano

“Apprendiamo una notizia che ci ha sconvolto. Ci lascia improvvisamente un amico, nonché nostro ex calciatore Maurizio Scorza. Ragazzo perbene e pieno di entusiasmo. Siamo profondamente addolorati e ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento così difficile. Di fronte a tutto ciò il calcio e lo sport in generale passano in secondo piano. Cieli blu Maurizio che la terra ti sia lieve”. Il post pubblicato dall’ASD Fagnano, squadra di calcio che partecipa al Campionato 2° Categoria girone A, Delegazione Rossano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.